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Польша направляет Германии ноту с требованием репараций за Вторую мировую войну

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Збигнев Рау передаст ноту о репарациях немецким дипломатам
Збигнев Рау передаст ноту о репарациях немецким дипломатам
Фото: EPA

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау направляет дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом сообщило TVN24.pl 3 октября.

"Дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет передана в Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германии", — заявил Рау в штаб-квартире Министерства иностранных дел.

В документе выражается убежденность министра иностранных дел Польши в том, что стороны должны предпринять немедленные шаги к постоянному, всестороннему и окончательному, юридическому и материальному урегулированию вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах.

По словам Рау, это положение должно включать сотрудничество в деле увековечивания памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии действенных мер по представлению своему народу правдивой картины войны и ее последствий, особенно вред и ущерб, причиненный Польше и полякам.

Также министр считает необходимой выплату Германией возмещения материального и нематериального ущерба, компенсации жертвам агрессии и оккупации и членам их семей за причиненный ущерб, а также системное решение вопроса разграбленных польских культурных ценностей и архивов.

Контекст:

В мае 2019 года в Польше подсчитали, что сумма немецких репараций должна превысить $1 трлн.

1 сентября 2022 года глава польской правящей партии PiS Качиньский оценил сумму репараций в 1,3 трлн евро, сообщало DW.

14 сентября 2022 года Сейм Польши призвал правительство Германии "безоговорочно" принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за все последствия Второй мировой войны в Польше.

Теги: Германия, Польша, Вторая мировая война, ущерб, выплаты, репарации, Збигнев Рау
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