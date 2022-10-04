Польша направляет Германии ноту с требованием репараций за Вторую мировую войну

"Дипломатическая нота, которую я только что парафировал, будет передана в Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германии", — заявил Рау в штаб-квартире Министерства иностранных дел.

В документе выражается убежденность министра иностранных дел Польши в том, что стороны должны предпринять немедленные шаги к постоянному, всестороннему и окончательному, юридическому и материальному урегулированию вопроса о последствиях агрессии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах.

По словам Рау, это положение должно включать сотрудничество в деле увековечивания памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии действенных мер по представлению своему народу правдивой картины войны и ее последствий, особенно вред и ущерб, причиненный Польше и полякам.

Также министр считает необходимой выплату Германией возмещения материального и нематериального ущерба, компенсации жертвам агрессии и оккупации и членам их семей за причиненный ущерб, а также системное решение вопроса разграбленных польских культурных ценностей и архивов.