Польский парламент принял новые требования о компенсации от Германии за Вторую мировую войну

В резолюции, принятой депутатами, подчеркивается, что Польша никогда не получала компенсаций ни за убытки государству, ни за вред, причиненный ее гражданам. Сейм заявил, что Польша не отказывается от своих претензий к Германии.
"Сейм Республики Польша заявляет, что должным образом представленное польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству. Утверждение о том, что эти требования были отозваны на законных основаниях или просрочены, не имеет под собой никаких оснований – ни моральных, ни юридических. Вред миллионам поляков будет кричать до тех пор, пока он не будет справедливо возмещен", – говорится в резолюции.
Палата напомнила, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, принимала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж, нанесение увечий, изнасилование и убийство детей, женщин и мужчин.
Также в документе упомянуты потери Польши в результате "советской агрессии". Сейм напомнил, что советская оккупация привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан, в том числе к Катынскому расстрелу.
"Эти потери требуют выявления и предоставления необходимой оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации", – указано в документе.
1 сентября Польша опубликовала отчет, в котором подсчитаны потери, понесенные в результате германской агрессии в 1939–1945 годах. Депутаты Сейма указали, что он "представляет собой отправную точку для проведения соответствующих двусторонних переговоров, которые должны увенчаться соответствующей реакцией правительства ФРГ, отвечающей требованиям справедливости и истины".
Польша подала семь новых заявлений в Россию о возврате произведений искусства, вывезенных СССР во время Второй мировой войны. Об этом заявил 14 сентября вице-премьер-министр – глава министерства культуры и национального наследия Польши Петр Глинский. По его словам, дела о разграбленных культурных ценностях не имеют срока давности не только в этическом и моральном плане, но и в сфере международного права.