Польский парламент принял новые требования о компенсации от Германии за Вторую мировую войну

В резолюции упомянуты потери Польши не только от нацизма, но и в результате "советской агрессии" Фото: sejm.gov.pl

В резолюции, принятой депутатами, подчеркивается, что Польша никогда не получала компенсаций ни за убытки государству, ни за вред, причиненный ее гражданам. Сейм заявил, что Польша не отказывается от своих претензий к Германии.

"Сейм Республики Польша заявляет, что должным образом представленное польское государство никогда не отказывалось от своих претензий к германскому государству. Утверждение о том, что эти требования были отозваны на законных основаниях или просрочены, не имеет под собой никаких оснований – ни моральных, ни юридических. Вред миллионам поляков будет кричать до тех пор, пока он не будет справедливо возмещен", – говорится в резолюции.

Палата напомнила, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, принимала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж, нанесение увечий, изнасилование и убийство детей, женщин и мужчин.

Также в документе упомянуты потери Польши в результате "советской агрессии". Сейм напомнил, что советская оккупация привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан, в том числе к Катынскому расстрелу.

"Эти потери требуют выявления и предоставления необходимой оценки, которая будет основанием для принятия соответствующих мер в отношении Российской Федерации", – указано в документе.