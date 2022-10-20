"Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид?" Подоляк назвал "людоедством" российские удары по энергетическим объектам

"Еще раз о переговорах – для "особо настойчивых". Россия ежедневно намеренно бьет по энергетическим объектам [Украины], чтобы зимой ХХI века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? И надолго ли это остановит российское людоедство?" – написал Подоляк.
4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".
Іще раз про переговори – для «особливо наполегливих».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 20, 2022
Рф щодня умисно б'є по енергетичних об'єктах, щоб узимку 21-го століття заморозити мирних громадян іншої країни. Хочете віддати їм частину країни як «подарунок» за холодний геноцид? І чи надовго це зупинить ru-людожерство?
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.
18 октября, Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.
19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.