"Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид?" Подоляк назвал "людоедством" российские удары по энергетическим объектам

Подоляк не видит перспектив для переговоров с РФ в условиях ударов по инфраструктуре Украины Фото: president.gov.ua

"Еще раз о переговорах – для "особо настойчивых". Россия ежедневно намеренно бьет по энергетическим объектам [Украины], чтобы зимой ХХI века заморозить мирных граждан другой страны. Хотите отдать им часть страны как "подарок" за холодный геноцид? И надолго ли это остановит российское людоедство?" – написал Подоляк.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".