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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица: Иран должен столкнуться с серьезными последствиями за незаконные действия, способствующие эскалации агрессивной войны РФ против Украины

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Кислица: Мы уже пригласили экспертов ООН посетить Украину для осмотра изъятых БПЛА иранского происхождения
Кислица: Мы уже пригласили экспертов ООН посетить Украину для осмотра изъятых БПЛА иранского происхождения
Фото: EPA

Иран должен понести ответственность за свои действия, которые способствуют эскалации агрессивной войны России против Украины. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 21 октября, текст речи опубликован на его странице в Facebook.

"Мы крайне обеспокоены использованием Россией беспилотных летательных аппаратов большой дальности иранского производства в неизбирательных атаках на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", - заявил дипломат.

По словам Кислицы, это "представляет собой вопиющее нарушение" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Китаем, Францией, Германией, Великобританией, США, Европейским союзом и самой Россией, а затем принятого резолюцией СБ ООН 2231 (2015). Он напомнил, что в соответствии с этой резолюцией запрещаются поставки и продажа в Иран или из Ирана.

Кислица заявил, что "еще более тревожной" является информация о намерениях России продолжать дальнейшие удары по Украине с использованием передовых иранских ракетных комплексов и БПЛА. По его словам, тщательного изучения требует также аспект, связанный с возможным экспортом Россией в Иран услуг двойного назначения, в том числе технической помощи или технической информации, "путем предоставления Ирану, как первоначальному экспортеру, данных о результатах использования БПЛА на поле боя в Украине".

"Иран также уже сейчас должен столкнуться с серьезными последствиями за свои незаконные действия, которые способствуют эскалации агрессивной войны России против Украины. Вот почему мы призываем все государства рассмотреть любые возможные шаги, чтобы остановить поставки такого рода БПЛА, ракет или обычных вооружений из Ирана. Мы полностью согласны с тем, что расследования ООН должны начаться немедленно, и мы приветствуем решительную поддержку таких шагов со стороны многих членов Совета Безопасности ООН. Мы уже пригласили экспертов ООН посетить Украину для осмотра изъятых БПЛА иранского происхождения, чтобы способствовать выполнению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", – заявил Кислица.

https://www.facebook.com/sergiy.grau/posts/pfbid02yuh7hiZVNjkdJnwuztdLwGfd7rBQSu75cfseMHW7fyuFrD6bLsjGDwj5sPqmu8KZl

Обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, в том числе с применением иранских дронов-камикадзе, стали поводом для созыва экстренного заседания Совбеза ООН 21 октября.

20 октября Совбез ООН тоже рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон". 

Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о пяти погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.

Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие"Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Иран, ООН, Совет Безопасности ООН, беспилотники, Сергей Кислица, война России против Украины, ракеты
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