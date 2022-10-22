Кислица: Иран должен столкнуться с серьезными последствиями за незаконные действия, способствующие эскалации агрессивной войны РФ против Украины

"Мы крайне обеспокоены использованием Россией беспилотных летательных аппаратов большой дальности иранского производства в неизбирательных атаках на гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине", - заявил дипломат.

По словам Кислицы, это "представляет собой вопиющее нарушение" Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Китаем, Францией, Германией, Великобританией, США, Европейским союзом и самой Россией, а затем принятого резолюцией СБ ООН 2231 (2015). Он напомнил, что в соответствии с этой резолюцией запрещаются поставки и продажа в Иран или из Ирана.

Кислица заявил, что "еще более тревожной" является информация о намерениях России продолжать дальнейшие удары по Украине с использованием передовых иранских ракетных комплексов и БПЛА. По его словам, тщательного изучения требует также аспект, связанный с возможным экспортом Россией в Иран услуг двойного назначения, в том числе технической помощи или технической информации, "путем предоставления Ирану, как первоначальному экспортеру, данных о результатах использования БПЛА на поле боя в Украине".

"Иран также уже сейчас должен столкнуться с серьезными последствиями за свои незаконные действия, которые способствуют эскалации агрессивной войны России против Украины. Вот почему мы призываем все государства рассмотреть любые возможные шаги, чтобы остановить поставки такого рода БПЛА, ракет или обычных вооружений из Ирана. Мы полностью согласны с тем, что расследования ООН должны начаться немедленно, и мы приветствуем решительную поддержку таких шагов со стороны многих членов Совета Безопасности ООН. Мы уже пригласили экспертов ООН посетить Украину для осмотра изъятых БПЛА иранского происхождения, чтобы способствовать выполнению резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", – заявил Кислица.

Обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, в том числе с применением иранских дронов-камикадзе, стали поводом для созыва экстренного заседания Совбеза ООН 21 октября.

20 октября Совбез ООН тоже рассматривал вопрос использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины. Заседание проходило в закрытом режиме. По его итогам США и Великобритания заявили, что закупкой иранских беспилотников РФ нарушает резолюцию Совбеза ООН.