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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ узнали о гибели не менее 10 иранских инструкторов, которые учили россиян запускать дроны

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Осенью Россия применяет в Украине иранские дроны. В движении сопротивления сообщали, что в Херсонской области заметили не менее 20 инструкторов из Ирана
Осенью Россия применяет в Украине иранские дроны. В движении сопротивления сообщали, что в Херсонской области заметили не менее 20 инструкторов из Ирана
Фото: ЕРА

Не менее 10 иранских инструкторов, которые обучали российских солдат запускать закупленные Россией у Ирана дроны, погибли в течение недели в результате обстрелов со стороны Украины.

Об этом корреспонденту израильского вещателя KAN Амихаю Штейну рассказал неназванный украинский чиновник.

Собеседник Штейна сообщил, что речь о двух ударах по районам, где находились иранские инструкторы. Других деталей он не привел. 

Украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщал 12 октября, что иранские инструкторы заехали в оккупированные Крым и Херсонскую область

"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе", – информировали в центре. 

17 октября там сообщили, что в Херсонской области заметили 20 инструкторов из Ирана. 

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Владимир Зеленский. 

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.

Иран отрицает поставки дронов российской армии и требует "документальных подтверждений" их применения в Украине. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие"Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО

За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иран, Херсонская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, удары, погибшие
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