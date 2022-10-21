СМИ узнали о гибели не менее 10 иранских инструкторов, которые учили россиян запускать дроны

Об этом корреспонденту израильского вещателя KAN Амихаю Штейну рассказал неназванный украинский чиновник.
* * * * : * * * * -10 * * * @AmichaiStein1— * * (@kann_news) October 21, 2022
Собеседник Штейна сообщил, что речь о двух ударах по районам, где находились иранские инструкторы. Других деталей он не привел.
* * * * : * * * * -10 * * * . * * 2 * * * * * * .— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 21, 2022
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Украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщал 12 октября, что иранские инструкторы заехали в оккупированные Крым и Херсонскую область.
"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе", – информировали в центре.
17 октября там сообщили, что в Херсонской области заметили 20 инструкторов из Ирана.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
За месяц ВСУ сбили 233 беспилотника Shahed-136, сообщил 19 октября президент Владимир Зеленский.
14 октября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ хочет закупить у Ирана еще несколько тысяч дронов.
Иран отрицает поставки дронов российской армии и требует "документальных подтверждений" их применения в Украине.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.
Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.