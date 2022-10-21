СМИ узнали о гибели не менее 10 иранских инструкторов, которые учили россиян запускать дроны

Осенью Россия применяет в Украине иранские дроны. В движении сопротивления сообщали, что в Херсонской области заметили не менее 20 инструкторов из Ирана Фото: ЕРА

Об этом корреспонденту израильского вещателя KAN Амихаю Штейну рассказал неназванный украинский чиновник.

Собеседник Штейна сообщил, что речь о двух ударах по районам, где находились иранские инструкторы. Других деталей он не привел.

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( * : * * * * * * * * " * * * * * * * * * * * * * * * " * ) — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 21, 2022

Украинский Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций, сообщал 12 октября, что иранские инструкторы заехали в оккупированные Крым и Херсонскую область.

"По данным подполья, иранцы базируются в населенных пунктах Железный Порт, Гладовцы (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они обучают россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским гражданским объектам, в частности удары по Николаеву и Одессе", – информировали в центре.

17 октября там сообщили, что в Херсонской области заметили 20 инструкторов из Ирана.