"Вместо культуры Иран экспортирует смерть, а Россия ее импортирует". Зеленский обратился к участникам книжной ярмарки во Франкфурте. Видео

Зеленский: Люди должны знать, что свобода может выстоять даже тогда, когда многим кажется, что этого не будет. Как устояла Украина после удара России в этом году Фото: president.gov.ua

Зеленский призвал аудиторию информировать мир о российской агрессии.

Он обратил внимание, что в 2022 году на ярмарке не представлены Россия и Иран – два "государства, которые были регулярно".

России и Ирана "становится меньше в пространстве культуры, но становится больше там, где все разрушается – не только культура, но и жизнь и все, что ее обеспечивает", подчеркнул он.

"Я постоянно получаю отчеты о том, куда попали иранские ударные дроны, закупленные Россией. Электростанции, водопровод, порты, вокзалы, склады с гуманитаркой, жилые дома, школы – что угодно становится мишенью для них... Вместо того, чтобы экспортировать культуру, Иран экспортирует смерть. Вместо того, чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть и направляет ее против нас. И не просто против украинцев. Не только. А против Украины как пока первого поля битвы – битвы России с объединенной Европой", – заявил Зеленский.

Он заявил, что Россия "достаточно сделала, чтобы показать, что не признает никаких границ".

"Поэтому я прошу вас: пожалуйста, делайте все, чтобы люди знали. Знали о терроре, который Россия принесла в Украину. А прежде – в Чечню, в Грузию, в Сирию, в страны Африки, где российские наемники решали, кому жить и кому умирать... Пожалуйста, пишите об этом. Читайте об этом. Делайте все, чтобы европейцы знали, сколько людей погибло в борьбе за права и элементарное уважение, которые есть у каждого из вас просто от рождения... Погибли в России, Иране, других подобных странах. Создавайте, печатайте, распространяйте книги о тех, кто ослаблял Европу своими решениями из-за коррумпированности или просто безразличия. Пусть о них знают. О тех, кто подарил силу государствам-террористам или даже сейчас пытается делать все, чтобы на их террор не было крепкой реакции. И обязательно распространяйте истории о победах свободы. Люди должны это знать. Должны знать, что свобода может выстоять даже тогда, когда многим кажется, что этого не будет. Как устояла Украина после удара России в этом году", – резюмировал Зеленский.

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