"Вместо культуры Иран экспортирует смерть, а Россия ее импортирует". Зеленский обратился к участникам книжной ярмарки во Франкфурте. Видео

Зеленский призвал аудиторию информировать мир о российской агрессии.
Он обратил внимание, что в 2022 году на ярмарке не представлены Россия и Иран – два "государства, которые были регулярно".
России и Ирана "становится меньше в пространстве культуры, но становится больше там, где все разрушается – не только культура, но и жизнь и все, что ее обеспечивает", подчеркнул он.
"Я постоянно получаю отчеты о том, куда попали иранские ударные дроны, закупленные Россией. Электростанции, водопровод, порты, вокзалы, склады с гуманитаркой, жилые дома, школы – что угодно становится мишенью для них... Вместо того, чтобы экспортировать культуру, Иран экспортирует смерть. Вместо того, чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть и направляет ее против нас. И не просто против украинцев. Не только. А против Украины как пока первого поля битвы – битвы России с объединенной Европой", – заявил Зеленский.
Он заявил, что Россия "достаточно сделала, чтобы показать, что не признает никаких границ".
"Поэтому я прошу вас: пожалуйста, делайте все, чтобы люди знали. Знали о терроре, который Россия принесла в Украину. А прежде – в Чечню, в Грузию, в Сирию, в страны Африки, где российские наемники решали, кому жить и кому умирать... Пожалуйста, пишите об этом. Читайте об этом. Делайте все, чтобы европейцы знали, сколько людей погибло в борьбе за права и элементарное уважение, которые есть у каждого из вас просто от рождения... Погибли в России, Иране, других подобных странах. Создавайте, печатайте, распространяйте книги о тех, кто ослаблял Европу своими решениями из-за коррумпированности или просто безразличия. Пусть о них знают. О тех, кто подарил силу государствам-террористам или даже сейчас пытается делать все, чтобы на их террор не было крепкой реакции. И обязательно распространяйте истории о победах свободы. Люди должны это знать. Должны знать, что свобода может выстоять даже тогда, когда многим кажется, что этого не будет. Как устояла Украина после удара России в этом году", – резюмировал Зеленский.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Россияне перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября Россия совершила массированную атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами. В столице зафиксированы пять ударов дронами, повреждены энергетические объекты и жилой дом. Известно о пяти погибших, среди жертв – семейная пара, которая ждала ребенка. Мэр Киева показал обломок одного из дронов, которыми россияне атаковали столицу. На дроне видна надпись "Герань-2". Всего, по информации мэра, оккупанты выпустили по Киеву 28 дронов, большую часть которых сбила ПВО.
Канаани после этого продолжил отрицать поставки дронов российской армии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок иранских дронов России.
Он заявил, что Украина готова предоставить доказательства применения иранских БПЛА. "Мы передадим каждому мешок доказательств в виде обломков использованных Россией иранских дронов – пусть изучают. Я думаю, что это следствие завершится очень скоро", – сказал Кулеба. В МВД подчеркивали – украинские защитники "приземляли" целые комплексы этих БПЛА и там четко видно и понятно, "откуда они и какие там комплектующие". Подтверждают использование Россией иранских дронов и в НАТО.
За участие в агрессии РФ против Украины ЕС и Великобритания 20 октября ввели санкции против Ирана.