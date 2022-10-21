Зеленский: Расходы Украины на восстановление нашей инфраструктуры будут возмещены за счет российских активов

"Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста. Все наши расходы на защиту наших энергообъектов и на восстановление нашей инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов. Каждый террорист будет отвечать лично за то, что делает. Перед судом. А государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами – как государственными, так и квазичастных лиц, связанных с этим российским режимом", – сказал глава государства.
Он напомнил, что российские войска продолжают наносить удары ракетами и дронами по украинским электростанциям.
"В конце концов и такая российская подлость испытывает провал. Мы делаем все, чтобы получить для Украины больше современных и эффективных систем ПВО и ПРО. И будет день, когда мы отчитаемся, что украинское небо стало полностью защищенным от российских ракет, иранских дронов и любых других носителей зла", – сказал он.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.
Министр юстиции Денис Малюська заявил 12 сентября, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.