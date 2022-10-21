Зеленский: Расходы Украины на восстановление нашей инфраструктуры будут возмещены за счет российских активов

Зеленский: Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество Фото: EPA

"Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, заставить наш народ страдать еще больше, но только мобилизует этим международное сообщество, чтобы оно еще больше помогало нам и еще больше давило на государство-террориста. Все наши расходы на защиту наших энергообъектов и на восстановление нашей инфраструктуры после российских террористических ударов будут возмещены за счет российских же активов. Каждый террорист будет отвечать лично за то, что делает. Перед судом. А государство-террорист заплатит за свой террор. Изоляцией, деградацией и активами – как государственными, так и квазичастных лиц, связанных с этим российским режимом", – сказал глава государства.

Он напомнил, что российские войска продолжают наносить удары ракетами и дронами по украинским электростанциям.

"В конце концов и такая российская подлость испытывает провал. Мы делаем все, чтобы получить для Украины больше современных и эффективных систем ПВО и ПРО. И будет день, когда мы отчитаемся, что украинское небо стало полностью защищенным от российских ракет, иранских дронов и любых других носителей зла", – сказал он.