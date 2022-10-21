Зеленский встретился в Киеве с президентом ЕБРР. Обсуждали террористические обстрелы оккупантов и возможность кредитования энергетики

По словам Зеленского, визит президента ЕБРР является важным сигналом поддержки Украины.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над быстрым восстановлением нашей страны", – сказал он.

Зеленский отметил важность проведения большого количества конференций и встреч, посвященных вопросам восстановления нашей страны, в частности Международной экспертной конференции по восстановлению Украины 25 октября в Берлине.

Президент обратил внимание на то, что параллельно с обсуждением послевоенного восстановления Украины важно уже сегодня работать над быстрым восстановлением страны (Fast Recovery Plan), что также требует срочного привлечения финансовых ресурсов. Прежде всего, подчеркнул Зеленский, это касается энергетической, инфраструктурной, образовательной сферы, а также восстановления жилья украинцев.

Глава государства поблагодарил собеседницу за решение ЕБРР о финансовой поддержке НЭК "Укрэнерго", сказано в сообщении президентской пресс-службы.

Зеленский проинформировал Рено-Бассо о рисках для Украины в энергетической сфере из-за террористических обстрелов со стороны РФ. На встрече оговаривались возможности дополнительного кредитования для нужд этой отрасли.

Со своей стороны президент ЕБРР выразила солидарность с Украиной. Она отметила, что Украина демонстрирует "чрезвычайную устойчивость". Рено-Бассо подчеркнула, что возглавляемый ею финансовый институт будет делать все возможное для поддержки Украины.

Зеленский также поблагодарил ЕБРР за решение прекратить сотрудничество с Российской Федерацией и Беларусью.

В мае 2022 года ЕБРР для экстренной поддержки ликвидности принял решение разрешить НЭК "Укрэнерго" изменить на €50 млн назначение существующего кредита, а Европейский фонд устойчивого развития решил предоставить гарантию покрытия первых потерь. В ЕБРР добавляли, что банк в сотрудничестве с донорами и партнерами готов инвестировать в этом году €1 млрд для поддержки украинской экономики.

24 июня советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК Юрий Бойко сообщал, что "Укрэнерго" получила от ЕБРР первые €50 млн, перенаправленных в рамках кредитных соглашений на повышение ликвидности. Сообщалось, что в ближайшее время ожидается еще почти €170 млн по идентичному механизму.