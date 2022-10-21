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Украина может рассчитывать на €18 млрд финпомощи в 2023 году – Еврокомиссия

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Европа хорошо понимает, насколько важен для Украины надежный источник дохода глава Еврокомиссии
Европа хорошо понимает, насколько важен для Украины надежный источник дохода – глава Еврокомиссии
Фото: ЕРА

Саммит министров финансов стран Европейского союза инициировал подготовку выделения Украине не менее €18 млрд в 2023 году. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 21 октября, видео брифинга опубликовано в ее Twitter.

По ее словам, Украина сформулировала запрос на финансовую поддержку в размере около €3–4 млрд в месяц для обеспечения базовых нужд. Предполагается, что донорами станут США, Евросоюз и международные финансовые институции.

"Так что дискуссия была о €1,5 млрд в месяц, которые профинансирует ЕС. Это дает общую сумму €18 млрд на будущий год. Это объем, на который Украина может рассчитывать", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европа "хорошо понимает, насколько важен [для Украины] этот надежный источник дохода".

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.

Теги: Украина, Еврокомиссия, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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