Украина может рассчитывать на €18 млрд финпомощи в 2023 году – Еврокомиссия

По ее словам, Украина сформулировала запрос на финансовую поддержку в размере около €3–4 млрд в месяц для обеспечения базовых нужд. Предполагается, что донорами станут США, Евросоюз и международные финансовые институции.

"Так что дискуссия была о €1,5 млрд в месяц, которые профинансирует ЕС. Это дает общую сумму €18 млрд на будущий год. Это объем, на который Украина может рассчитывать", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европа "хорошо понимает, насколько важен [для Украины] этот надежный источник дохода".

Ukraine needs our support for as long as it takes, starting with the needs for next year.



We discussed how to meet Ukraine’s increasing needs, and tasked finance ministers to develop the appropriate mechanism.#EUCO

https://t.co/kAz6IIGCHP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2022