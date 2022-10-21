Украина может рассчитывать на €18 млрд финпомощи в 2023 году – Еврокомиссия

По ее словам, Украина сформулировала запрос на финансовую поддержку в размере около €3–4 млрд в месяц для обеспечения базовых нужд. Предполагается, что донорами станут США, Евросоюз и международные финансовые институции.
"Так что дискуссия была о €1,5 млрд в месяц, которые профинансирует ЕС. Это дает общую сумму €18 млрд на будущий год. Это объем, на который Украина может рассчитывать", – сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что Европа "хорошо понимает, насколько важен [для Украины] этот надежный источник дохода".
Ukraine needs our support for as long as it takes, starting with the needs for next year.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 21, 2022
We discussed how to meet Ukraine’s increasing needs, and tasked finance ministers to develop the appropriate mechanism.#EUCO
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После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украины создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
11 октября министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с 24 февраля Украина получила около $19,4 млрд финансовой поддержки от партнеров. До конца этого года, по его словам, Украина рассчитывает получить €5 млрд от Евросоюза, $4,5 млрд – от Соединенных Штатов, $1,3 млрд – от МВФ.