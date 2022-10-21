21 октября временные ограничения энергопотребления возможны по всей Украине – "Укрэнерго"

"Благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим завтра утром", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" призвали "держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями".
Также компания опубликовала список региональных операторов системы распределения электроэнергии, которые отвечают за возможные ограничения энергопотребления в разных областях Украины.
"Помните: чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло", – подчеркнули в "Укрэнерго".
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября.
18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.
Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалось к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.
Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.