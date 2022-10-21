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21 октября временные ограничения энергопотребления возможны по всей Украине – "Укрэнерго"

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"Укрэнерго" просило ограничить энергопотребление в том числе в Киеве
"Укрэнерго" просило ограничить энергопотребление в том числе в Киеве
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Fаcebook

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила 20 октября в Fаcebook, что 21 октября отключения электроэнергии могут быть по всей территории Украины.

"Благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим завтра утром", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали "держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями".

Также компания опубликовала список региональных операторов системы распределения электроэнергии, которые отвечают за возможные ограничения энергопотребления в разных областях Украины.

"Помните: чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло", – подчеркнули в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02FaksLExM35N1QPZETibwB6K77sYDxNrHkFzj3zLyxqKFt6jppSKP1fuN6eTC6aXul

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, отмечали в Министерстве энергетики 19 октября.

18 октября Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00. После того, как 19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области и нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, в Украине начались массовые отключения электроэнергии.

Днем 20 октября "Укрэнерго" обращалось к жителям Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей с просьбой срочно снизить потребление электроэнергии.

Кроме того, замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко просил украинцев ограничить использование электроэнергии с 7.00 до 23.00.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, обстрелы, украинцы, веерные отключения, ограничения, энергосистема
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