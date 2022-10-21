21 октября временные ограничения энергопотребления возможны по всей Украине – "Укрэнерго"

"Укрэнерго" просило ограничить энергопотребление в том числе в Киеве Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Fаcebook

"Благодарим всех за понимание и сотрудничество сегодня. Завтра нас всех ждет еще один непростой день – временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях – сообщим завтра утром", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" призвали "держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями".

Также компания опубликовала список региональных операторов системы распределения электроэнергии, которые отвечают за возможные ограничения энергопотребления в разных областях Украины.

"Помните: чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло", – подчеркнули в "Укрэнерго".