Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии

Песик: Девушки, мужчинки, как вам такая идея? Фото: tanet_vip / Instagram

"Друзья, срочное обращение! Для экономии электроэнергии и тепла рекомендуется всем неженатым мужчинам срочно переехать к незамужним женщинам. Вот я сваха", – отметила она.

Песик сопроводила пост обращением к подписчикам.

"Девушки, мужчинки, как вам такая идея?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)