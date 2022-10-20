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20 октября, 2022
 
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Звезда сериала "Танька и Володька" Песик рассказала, что надо срочно сделать для экономии электроэнергии

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Песик: Девушки, мужчинки, как вам такая идея?
Песик: Девушки, мужчинки, как вам такая идея?
Фото: tanet_vip / Instagram

34-летняя участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик 20 октября в Instagram дала совет украинцам.

"Друзья, срочное обращение! Для экономии электроэнергии и тепла рекомендуется всем неженатым мужчинам срочно переехать к незамужним женщинам. Вот я сваха", – отметила она.

Песик сопроводила пост обращением к подписчикам.

"Девушки, мужчинки, как вам такая идея?" – спросила она.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь". Актриса исполнила главную роль в сериале "Танька и Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Песик не замужем. Детей у нее нет.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса проводит благотворительные акции по сбору средств в помощь ВСУ.

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву.

В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили в Минэнерго 19 октября.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский призывал украинцев экономить электроэнергию в часы пиковых нагрузок на энергосистему – с 17.00 до 23.00.

19 октября оккупанты атаковали объект энергетической инфраструктуры в Винницкой области. Кроме того, российские войска нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Теги: Украина, электроэнергия, украинцы, украинец, студия Квартал 95, актриса, инфраструктура, мужчины, энергосистема, Женский Квартал, Татьяна Песик
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