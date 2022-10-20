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20 октября, 2022
 
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"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни

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Сопонару призналась, что готова к браку
Сопонару призналась, что готова к браку
Фото: soponarun / Instagram

35-летняя украинская актриса, участница "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару в интервью, которое вышло 18 октября на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, призналась, что готова к официальному замужеству.

Сопонару, которая полтора года состоит в отношениях с британцем Рисом, заявила, что сама заговаривает с ним о браке.

"Я ему намекаю на кольцо, но он смеется, думает, что я шучу. А я думаю: "Что смешного я сказала, я же серьезно". Пока не обсуждаем, потому что война. Но сейчас приду домой и спрошу. Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир", – призналась актриса.

По ее словам, создается впечатление, что весь мир "поплавило", поскольку идет обсуждение реального ядерного удара.

Контекст:

Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины

9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: свадьба, студия Квартал 95, актриса, Женский Квартал, Ирина Сопонару
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