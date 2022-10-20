"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни

Сопонару, которая полтора года состоит в отношениях с британцем Рисом, заявила, что сама заговаривает с ним о браке.
"Я ему намекаю на кольцо, но он смеется, думает, что я шучу. А я думаю: "Что смешного я сказала, я же серьезно". Пока не обсуждаем, потому что война. Но сейчас приду домой и спрошу. Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир", – призналась актриса.
По ее словам, создается впечатление, что весь мир "поплавило", поскольку идет обсуждение реального ядерного удара.
Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.