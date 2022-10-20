"Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир". Сопонару рассказала о своей личной жизни

Сопонару, которая полтора года состоит в отношениях с британцем Рисом, заявила, что сама заговаривает с ним о браке.

"Я ему намекаю на кольцо, но он смеется, думает, что я шучу. А я думаю: "Что смешного я сказала, я же серьезно". Пока не обсуждаем, потому что война. Но сейчас приду домой и спрошу. Я так хочу детей, но мне так страшно рожать их в этот мир", – призналась актриса.

По ее словам, создается впечатление, что весь мир "поплавило", поскольку идет обсуждение реального ядерного удара.