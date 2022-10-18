"Ножки – шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото

Сердючка предстала в синем костюме – олимпийке и шортах, а также в белых колготках. Она позировала спиной к объективу. Мама Сердючки снялась лицом к камере. Она запечатлена в длинной синей футболке, черных шортах и белых колготках.

В посте Данилко сообщил о гастролях в Польше. Он выступил в Кракове 17 октября, на 19 октября запланировано выступление в Гданске, на 21 – в Варшаве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

"Михалыч, ножки – шик!" – прокомментировала подписчица xenka_the_intepreter.