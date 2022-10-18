"Ножки – шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото

Сердючка предстала в синем костюме – олимпийке и шортах, а также в белых колготках. Она позировала спиной к объективу. Мама Сердючки снялась лицом к камере. Она запечатлена в длинной синей футболке, черных шортах и белых колготках.
В посте Данилко сообщил о гастролях в Польше. Он выступил в Кракове 17 октября, на 19 октября запланировано выступление в Гданске, на 21 – в Варшаве.
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"Михалыч, ножки – шик!" – прокомментировала подписчица xenka_the_intepreter.
Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.
В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.
Данилко после полномасштабного вторжения РФ в Украину остался в Киеве. Он выступает с благотворительными концертами, а также занимается волонтерской помощью, но не афиширует этого.
Кроме новой кричалки, Данилко является автором популярных фраз "Геть с Украины, москаль некрасивый!", и "Раша, гудбай".