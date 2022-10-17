Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
Новости

"Очаровательный вид". Экс-жена Кличко вышла на прогулку в облегающих брюках

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко: Какой красивый осенний день&hellip;
Кличко: Какой красивый осенний день…
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель и певица Наталья Кличко 16 октября в Instagram опубликовала фото, сделанное во время прогулки в лесу.

"Какой красивый осенний день…" – написала она.

Кличко снялась среди опавшей листвы. Для прогулки она выбрала черный свитер и облегающие брюки, на бедра повязала куртку.

"Очаровательный вид", – прокомментировал подписчик jhor.music.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

Теги: Виталий Кличко, Германия, Наталья Кличко, певица, модель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Елена ПОСКАННАЯ
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
Алеся БАЦМАН
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
"Глубоко", "Похож". В сети обсуждают картину Макаревича с изображением человека, примеряющего терновый венец
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
Жена Усика процитировала Симона Петлюру
"Такая взрослая". Павлик показал дочь от второго брака и сфотографировался с девятилетним внуком
"Такая взрослая". Павлик показал дочь от второго брака и сфотографировался с девятилетним внуком
Джамала вывезла свою главную "фан-базу" в Литву
Джамала вывезла свою главную "фан-базу" в Литву
"Очаровательный вид". Экс-жена Кличко вышла на прогулку в облегающих брюках
"Очаровательный вид". Экс-жена Кличко вышла на прогулку в облегающих брюках
Солистка группы Kazka Зарицкая снялась в постели с бойфрендом. Фото
Солистка группы Kazka Зарицкая снялась в постели с бойфрендом. Фото
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании
Бывшая жена Dzidzio примет участие в нацотборе на "Евровидение 2023"
Бывшая жена Dzidzio примет участие в нацотборе на "Евровидение 2023"
  Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин
  Швец о своей коллекции фарфора: Я езжу на машине 2010 года. Она меня вполне устраивает. В каждом из залов музея фарфора до 12 новых машин
Дмитрий ГОРДОН
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
"Это очень важно для выполнения боевой задачи и предотвращения потерь". Защищающий Украину хореограф Дикусар попросил украинцев о помощи
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина
  "Человек в маске, творящий зло вселенского масштаба". Главред "Фактов" Швец показал фарфоровую статуэтку в своей коллекции, похожую на Путина
Дмитрий ГОРДОН
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
В Киеве состоится презентация книги Дония об украинской мечте, написанной им в соавторстве с Вышебабой, Глузманом, Дерешем
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
Джекман показал подарок от своего украинского друга – семилетнего мальчика Кости, который из-за войны уехал за границу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 