"Очаровательный вид". Экс-жена Кличко вышла на прогулку в облегающих брюках

"Какой красивый осенний день…" – написала она.

Кличко снялась среди опавшей листвы. Для прогулки она выбрала черный свитер и облегающие брюки, на бедра повязала куртку.

"Очаровательный вид", – прокомментировал подписчик jhor.music.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.