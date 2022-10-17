"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье

Мадонна предстала в черном нижнем белье:в кружевном корсете, трусах, а также в черной накидке и колготках в сетку.
"Возможно, вы узнали об этом от своей матери
Или любой другой преследуемой женщины.
Улыбаться чертям – дело полезное, ученое.
Проглатывание дискомфорта в пиках,
Поддерживая его крепко в животе.
Старение только внутри,
Сохраняя его навсегда сексуальным", – написала Мадонна и отметила, что это стихотворение одного из ее любимых поэтов – Ирсы Дейли-Уорд.
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"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировал пост подписчик dazesplace.
"Просто потрясающе. Такая сексуальная", – заявил richjohn.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".