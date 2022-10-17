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17 октября, 2022
 
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"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье

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Мадонна показала новый фотосет
Мадонна показала новый фотосет
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 17 октября разместила в Instagram подборку снимков, для которых позировала в различных позах.

Мадонна предстала в черном нижнем белье:в  кружевном корсете, трусах, а также в черной накидке и колготках в сетку.

"Возможно, вы узнали об этом от своей матери
Или любой другой преследуемой женщины.
Улыбаться чертям – дело полезное, ученое.
Проглатывание дискомфорта в пиках,
Поддерживая его крепко в животе.
Старение только внутри,
Сохраняя его навсегда сексуальным", – написала Мадонна и отметила, что это стихотворение одного из ее любимых поэтов – Ирсы Дейли-Уорд.

"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировал пост подписчик dazesplace.

"Просто потрясающе. Такая сексуальная", – заявил richjohn.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, белье, трусы, корсет
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