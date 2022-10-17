"Самая красивая женщина в мире", "Такая сексуальная". 64-летняя Мадонна снялась в нижнем белье

Мадонна предстала в черном нижнем белье:в кружевном корсете, трусах, а также в черной накидке и колготках в сетку.

"Возможно, вы узнали об этом от своей матери

Или любой другой преследуемой женщины.

Улыбаться чертям – дело полезное, ученое.

Проглатывание дискомфорта в пиках,

Поддерживая его крепко в животе.

Старение только внутри,

Сохраняя его навсегда сексуальным", – написала Мадонна и отметила, что это стихотворение одного из ее любимых поэтов – Ирсы Дейли-Уорд.

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"Самая красивая женщина в мире", – прокомментировал пост подписчик dazesplace.

"Просто потрясающе. Такая сексуальная", – заявил richjohn.