Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
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Никитюк показала, как снимает стресс

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Никитюк показала, как провела свободное время
Никитюк показала, как провела свободное время
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 16 октября в Stories Instagram поделилась снимком, снятым на территории верблюжьей фермы.

Телеведущая показала, как с руки кормит верблюда.

Она ответила на вопрос подписчиков, как снимает стресс.

"Что-то вроде этого", – написала она.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: животные, телеведущая, Леся Никитюк
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