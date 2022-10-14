"Сердце перестало биться в этот момент". Бэрримор показала, как упала на сцене, садясь за пианино. Видео

"Когда Jax сбивает с ног", – написала Бэрримор, отметив американскую певицу Jax, которая была гостьей ее шоу.

Бэрримор упала, садясь за электронное пианино.

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"Когда я говорю тебе, что мое сердце на самом деле перестало биться в этот момент", – отреагировала Jax.

Контекст:

Дрю Бэрримор родилась 22 февраля 1975 года в Калифорнии. Известность ей принесла роль в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).

В сентябре 2020 года актриса начала вести собственное ток-шоу, в проморолике к которому взяла интервью у самой себя в возрасте семи лет.

В декабре 2021 года Machine Gun Kelly запустил бренд гендерно-нейтральных лаков для ногтей UN/DN LAQR.