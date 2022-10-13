  Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео

Клум предстала в миниатюрной комбинации и маске станцевала перед зеркалом.
"Наоми Уоттс, как я справилась? Обожаю эту сцену с тобой в "Спокойной ночи, мамочка", – написала она.
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Клум повторила образ героини Уоттс в названном фильме. "Спокойной ночи, мамочка" – триллер, вышедший 16 сентября на американском стриминговом сервисе Prime Video. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале этого ресурса 15 сентября.
1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.