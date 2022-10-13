Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео

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Клум: Как я справилась?
Клум: Как я справилась?
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 12 октября опубликовала в Instagram видео, для которого надела маску, как у героини фильма "Спокойной ночи, мамочка" с актрисой Наоми Уоттс в главной роли.

Клум предстала в миниатюрной комбинации и маске станцевала перед зеркалом.

"Наоми Уоттс, как я справилась? Обожаю эту сцену с тобой в "Спокойной ночи, мамочка", – написала она.

Клум повторила образ героини Уоттс в названном фильме. "Спокойной ночи, мамочка" – триллер, вышедший 16 сентября на американском стриминговом сервисе Prime Video. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале этого ресурса 15 сентября.

ВИДЕО
Видео: Prime Video / YouTube
Контекст:

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Теги: фильм, трейлер, Наоми Уоттс, актриса, модель, Хайди Клум
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