  Клум в миниатюрной комбинации станцевала перед камерой, повторив сцену из нового триллера. Видео

Клум: Как я справилась? Фото: heidiklum / Instagram

Клум предстала в миниатюрной комбинации и маске станцевала перед зеркалом.

"Наоми Уоттс, как я справилась? Обожаю эту сцену с тобой в "Спокойной ночи, мамочка", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Клум повторила образ героини Уоттс в названном фильме. "Спокойной ночи, мамочка" – триллер, вышедший 16 сентября на американском стриминговом сервисе Prime Video. Трейлер ленты опубликовали на YouTube-канале этого ресурса 15 сентября.

ВИДЕО

Видео: Prime Video / YouTube