"Дикие кошки". 49-летняя Клум снялась в рекламе белья вместе с 18-летней дочерью. Фото

Лени Клум отметила, что фото были сделаны в рамках рекламной фотосессии для итальянского бренда женской одежды Intimissimi.

"Лучшие дикие кошки в мире", – отреагировали поклонники.

На странице бренда в Instagram размещено видео, в котором запечатлены самые яркие моменты этой фотосессии.

Контекст:

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.Она – мать четверых детей.

Лени Клум – ее старшая дочь. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе, В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.