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11 октября, 2022
 
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"Дикие кошки". 49-летняя Клум снялась в рекламе белья вместе с 18-летней дочерью. Фото

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Лени старшая дочь Хайди Клум
Лени – старшая дочь Хайди Клум
Фото: leniklum / Instagram

18-летняя дочь немецкой супермодели Хайди Клум Лени Клум 11 октября на своей странице в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена в белье вместе со своей 49-летней матерью.

Лени Клум отметила, что фото были сделаны в рамках рекламной фотосессии для итальянского бренда женской одежды Intimissimi.

"Лучшие дикие кошки в мире", – отреагировали поклонники.

На странице бренда в Instagram размещено видео, в котором запечатлены самые яркие моменты этой фотосессии.

Контекст:

Хайди Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.Она – мать четверых детей. 

Лени Клум – ее старшая дочь. Она родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. Ее отец – итальянский миллионер Флавио Бриаторе, В 16 лет Лени Клум вместе с матерью снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.

Теги: реклама, Хайди Клум, белье, Лени Клум
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