Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2022
 
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49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото

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Клум является членом жюри шоу America's Got Talent
Клум является членом жюри шоу America's Got Talent
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 13 сентября опубликовала в Instagram видео, в котором продефилировала перед камерой на церемонии вручения премии "Эмми 2022".

Клум облачена в блестящее платье с серебристыми и золотистыми пайетками от Dolce & Gabbana. Она выбрала модель платья без бретелей с декольте, полностью открывающим плечи. Образ Клум дополнила серебристыми босоножками.

Также модель разместила фото в том же образе.

Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. Список лауреатов премии "Эмми 2022" в основных категориях можно посмотреть здесь

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: платье, мода и красота, модель, Хайди Клум, фото, декольте
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