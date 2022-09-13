49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото

Клум облачена в блестящее платье с серебристыми и золотистыми пайетками от Dolce & Gabbana. Она выбрала модель платья без бретелей с декольте, полностью открывающим плечи. Образ Клум дополнила серебристыми босоножками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Также модель разместила фото в том же образе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)