49-летняя Клум надела блестящее декольтированное платье без бретелей. Фото

Клум облачена в блестящее платье с серебристыми и золотистыми пайетками от Dolce & Gabbana. Она выбрала модель платья без бретелей с декольте, полностью открывающим плечи. Образ Клум дополнила серебристыми босоножками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также модель разместила фото в том же образе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. Список лауреатов премии "Эмми 2022" в основных категориях можно посмотреть здесь.
1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.