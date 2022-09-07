"Шикарная дама". 49-летняя Клум появилась перед камерой в глубоком декольте

"Кого вы больше всего ждете сегодня вечером?" – спросила модель, являющаяся членом жюри проекта America's Got Talent.

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"Шикарная дама", – прокомментировал подписчик drouin5706.

Контекст:

America's Got Talent выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году стартовал 17-й сезон.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.