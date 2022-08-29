49-летняя Клум снялась в миниплатье с разрезом спереди

Клум снялась в белом кружевном миниплатье с разрезом спереди. Модель расстегнула пуговицы, продемонстрировав декольте.

Образ она дополнила босоножками на каблуках.

Модель закрыла возможность комментировать пост.

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Контекст:

Клум является судьей американского телевизионного проекта America's Got Talent. Это шоу выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году стартовал 17-й сезон.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.