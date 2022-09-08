49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом

Модель выбрала платье от итальянского модного дома Dolce & Gabbana с вырезами на торсе и глубоким декольте. Клум позировала на фоне логотипов шоу America's Got Talent, членом жюри которого является.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Также Клум опубликовала видео, в котором покружилась перед камерой, засветив ноги в огромном разрезе сбоку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)