49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом

Модель выбрала платье от итальянского модного дома Dolce & Gabbana с вырезами на торсе и глубоким декольте. Клум позировала на фоне логотипов шоу America's Got Talent, членом жюри которого является.
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Также Клум опубликовала видео, в котором покружилась перед камерой, засветив ноги в огромном разрезе сбоку.
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America's Got Talent выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году стартовал 17-й сезон.
1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.