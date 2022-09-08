Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2022
 
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49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом

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Клум является членом жюри шоу America's Got Talent
Клум является членом жюри шоу America's Got Talent
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 7 сентября опубликовала в Instagram снимки, на котором запечатлена в черном вечернем платье с корсетом и высоким разрезом юбки.

Модель выбрала платье от итальянского модного дома Dolce & Gabbana с вырезами на торсе и глубоким декольте. Клум позировала на фоне логотипов шоу America's Got Talent, членом жюри которого является. 

Также Клум опубликовала видео, в котором покружилась перед камерой, засветив ноги в огромном разрезе сбоку.

Контекст:

America's Got Talent выходит на американском канале NBC с 2006 года. В 2022 году стартовал 17-й сезон.

1 июня 2022 года Клум исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: платье, модель, музыкант, Хайди Клум, фото, Том Каулитц
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