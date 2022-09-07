"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото

"С 50-летием, W-Magazine! Для меня большая честь отпраздновать с этой невероятной группой женщин. Спасибо [редактору] Саре Мунвез, [дуэту фотографов] Inez & Vinoodh и всей команде!" – написала Кроуфорд.
Модель поделилась двумя черно-белыми снимками.
На первом она запечатлена в белой рубашке и галстуке, на втором – в джинсовом костюме свободного кроя.
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"Да, детка!" – прокомментировала подписчица how2girl.
"Такая красивая", – написал phillipbloch.
Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.
С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.
Первым мужем Кроуфорд был американский актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за американского бизнесмена Ранде Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).