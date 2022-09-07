"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото

"С 50-летием, W-Magazine! Для меня большая честь отпраздновать с этой невероятной группой женщин. Спасибо [редактору] Саре Мунвез, [дуэту фотографов] Inez & Vinoodh и всей команде!" – написала Кроуфорд.

Модель поделилась двумя черно-белыми снимками.

На первом она запечатлена в белой рубашке и галстуке, на втором – в джинсовом костюме свободного кроя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

"Да, детка!" – прокомментировала подписчица how2girl.

"Такая красивая", – написал phillipbloch.