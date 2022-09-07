"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны

"Выпуск "Американская мечта", – отметила она.
Кардашян позировала в спущенных джинсах, повернувшись спиной к объективу и засветив ягодицы. Также она снялась в оранжевых штанах, тоже спущенных. Другие образы, которые продемонстрировала Кардашян, – майка, надетая на тело без бюстгальтера, красный топ и куртка-косуха, которую она сочетала с микроплавками с принтом американского флага.
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Подписчики раскритиковали снимки.
"Максимальная пошлость", – заявил dr.modiano.
"Я тоже так считаю", – написала isabelladavidvintage.
"Меня это слишком напугало", – призналась bpenfold.
Ким Кардашян – звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян".
Модель выпустила семь именных ароматов. У нее есть именные бренды косметики и белья.
Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.
Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом, который в октябре 2021 года официально сменил имя на Ye. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.