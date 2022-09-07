"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны

"Выпуск "Американская мечта", – отметила она.

Кардашян позировала в спущенных джинсах, повернувшись спиной к объективу и засветив ягодицы. Также она снялась в оранжевых штанах, тоже спущенных. Другие образы, которые продемонстрировала Кардашян, – майка, надетая на тело без бюстгальтера, красный топ и куртка-косуха, которую она сочетала с микроплавками с принтом американского флага.

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Подписчики раскритиковали снимки.

"Максимальная пошлость", – заявил dr.modiano.

"Я тоже так считаю", – написала isabelladavidvintage.

"Меня это слишком напугало", – призналась bpenfold.