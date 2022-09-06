Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2022
 
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Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст

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Никитюк: На самом деле результат гораздо лучше
Никитюк: На самом деле результат гораздо лучше
Фото: lesia.nikituk_fan2020 / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 6 сентября опубликовала в Instagram Stories видео, снятое на приеме у косметолога, и разместила снимки, на которых запечатлена после процедур.

Никитюк показала, как ей делают чистку лица – удаляют комедоны.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram
Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

"На самом деле результат гораздо лучше", – написала она.

Телеведущая сняла зеркальное селфи в магазине косметики. Она запечатлена в черных кожаных брюках и белом полупрозрачном трикотажном топе, под которым виден черный бюстгальтер.


Фото: lesia_nikituk / Instagram

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Также Никитюк крупным планом показала бюст.

Фото: lesia_nikituk / Instagram
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания. 

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.

Теги: телеведущая, селфи, Леся Никитюк, Орел и решка, бюстгальтер, Le Маршрутка, бюст, косметика
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