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06 сентября, 2022
 
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"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера

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Мейхер предстала в качестве модели в новом ролике
Мейхер предстала в качестве модели в новом ролике
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 4 сентября в Instagram своего именного бренда одежды обнародовала ролик, в котором в качестве модели продемонстрировала красный бархатный костюм свободного кроя.

Мейхер предстала в брюках и жакете, верхние пуговицы которого застегивать не стала. Певица засветила грудь и продемонстрировала отсутствие бюстгальтера.

Она прошлась перед камерой, поглаживая бедра.

"Красота какая", – прокомментировала подписчица cl.claudya.

"Модель дерзкая", – отметил daniyar_aidarbayev.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, модель, грудь, бюстгальтер, декольте, одежда
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