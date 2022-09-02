40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото

Мейхер позировала в ванной, подняв руки вверх. Она выбрала модель костюма с укороченным топом и низкой линией талии на юбке. На фото певица засветила пуп.

Образ она дополнила массивными серьгами и украшением в волосах.

Фото: meiherbymeiher / Instagram