"Трансвестит. Что ты с собой сделала!", "Мамасита". Мадонна сняла селфи-видео, показав язык

"Позируйте с официальным фильтром Finally Enough Love. Не забудьте прослушать всю коллекцию везде!" – написала певица.

В ролике Мадонна предстала в кружевном топе, с двумя косами, с множеством цепочек на шее, красной помадой и показала язык.

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"Трансвестит... Что ты с собой сделала!" – прокомментировал подписчик m6443713.

"Мамасита", – написал antoniosemedosemedo.