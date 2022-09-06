"Трансвестит. Что ты с собой сделала!", "Мамасита". Мадонна сняла селфи-видео, показав язык

"Позируйте с официальным фильтром Finally Enough Love. Не забудьте прослушать всю коллекцию везде!" – написала певица.
В ролике Мадонна предстала в кружевном топе, с двумя косами, с множеством цепочек на шее, красной помадой и показала язык.
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"Трансвестит... Что ты с собой сделала!" – прокомментировал подписчик m6443713.
"Мамасита", – написал antoniosemedosemedo.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".