Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото

Певица запечатлела себя в полный рост стоящей перед зеркалом. Она позировала в объемном реглане и белых облегающих шортах. Образ она дополнила белыми носками и объемными черными тапками с аббревиатурой LA, означающей "Лос-Анджелес".

Справа она разместила подпись: "Мяу".

В кадр также попала упаковка пива, стоящая в углу, и напольный цветок.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram