Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото

Певица запечатлела себя в полный рост стоящей перед зеркалом. Она позировала в объемном реглане и белых облегающих шортах. Образ она дополнила белыми носками и объемными черными тапками с аббревиатурой LA, означающей "Лос-Анджелес".
Справа она разместила подпись: "Мяу".
В кадр также попала упаковка пива, стоящая в углу, и напольный цветок.
Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.