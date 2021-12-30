"Милашка", "Супер". Надя Дорофеева сложила губы "бантиком" и оголила ноги

На снимке 31-летняя певица с оголенными ногами и в бейсболке на голове смотрит в объектив, сложив губы "бантиком".

"Милашка", – прокомментировал фото an_drey782.

"Супер", – написал serega2949.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.