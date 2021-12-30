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30 декабря, 2021
 
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"Милашка", "Супер". Надя Дорофеева сложила губы "бантиком" и оголила ноги

В сети появился новый снимок 31-летней Дорофеевой
В сети появился новый снимок 31-летней Дорофеевой
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

На фанатской Instagram-странице украинской певицы и тренера нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Нади Дорофеевой появилось ее новое фото.

На снимке 31-летняя певица с оголенными ногами и в бейсболке на голове смотрит в объектив, сложив губы "бантиком".

"Милашка", – прокомментировал фото an_drey782.

"Супер", – написал serega2949.

Контекст:

Дорофеева родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Окончила заочное отделение Московского государственного института культуры. В 2010-м она переехала в Киев.

С декабря 2010 года по март 2020 года Дорофеева была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Теги: Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, ноги
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