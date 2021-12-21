Бульвар Шоубиз
 
22 декабря, 2021
 
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"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы

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За несколько часов фото Нади Дорофеевой набрало больше 50 тыс. лайков
За несколько часов фото Нади Дорофеевой набрало больше 50 тыс. лайков
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица и тренер нового, 12-го, сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Надя Дорофеева, выступающая под сценическим псевдонимом Dorofeeva, 21 декабря выложила в Instagram свое новое фото. На нем она позирует перед зеркалом, нанося себе помаду.

В подписи в фото 31-летняя певица прорекламировала косметический бренд и пообещала новогодний подарок тому подписчику, кто одним предложением лучше всех опишет уходящий 2021 год.

За несколько часов пост Дорофеевой набрал больше 50 тыс. лайков.

"Как тебе идет красная помада", – написал администратор фан-страницы певицы dorofeevaxcute_.

"Тени? Зачем? Вы и так красивы!" – считает smolnikmargarita.

"Красотка", – считает ilya_slesh74.

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Теги: Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva, помада, косметика
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