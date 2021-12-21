"Как тебе идет красная помада". Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы

За несколько часов фото Нади Дорофеевой набрало больше 50 тыс. лайков Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В подписи в фото 31-летняя певица прорекламировала косметический бренд и пообещала новогодний подарок тому подписчику, кто одним предложением лучше всех опишет уходящий 2021 год.

За несколько часов пост Дорофеевой набрал больше 50 тыс. лайков.

"Как тебе идет красная помада", – написал администратор фан-страницы певицы dorofeevaxcute_.

"Тени? Зачем? Вы и так красивы!" – считает smolnikmargarita.

"Красотка", – считает ilya_slesh74.

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