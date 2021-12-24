"Красота должна размножаться", "Балдежная". 31-летняя Дорофеева снялась в широкой футболке, скрывающей живот

На заглавном фото певица кокетливо шлет воздушный поцелуй, а на втором задумчиво смотрит в объектив камеры.

"А в каком настроении сегодня ты?" – обратилась к подписчикам 31-летняя артистка.

"Балдежная", – оценили фото певицы поклонники.

"Дорогая Наденька, я тебя обожаю, ты очень-очень красивая, а красота должна размножаться, давай уже", – отреагировали подписчики.

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Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы "Время и Стекло" – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица с 2015 года замужем за Владимиром Гудковым, который строит карьеру под псевдонимом Dantes. Детей у пары нет.