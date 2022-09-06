49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой

Клум исполнилось 49 лет в июне 2022 года Фото: heidiklum / Instagram

Клум позировала в бикини с микроплавками, оседлав велосипед. Образ она дополнила париком из розовых волос и ярко-малиновыми чулками.

На других снимках она предстала в худи лаймового цвета и дутом пальто, а также в светло-розовом полупрозрачном кардигане с оборками. Также Клум добавила видео, снятое на фестивале Black Rock City 2022.

"Счастливое 33-летие Билла и Тома", – написала модель.

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