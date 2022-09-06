49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой

Клум позировала в бикини с микроплавками, оседлав велосипед. Образ она дополнила париком из розовых волос и ярко-малиновыми чулками.
На других снимках она предстала в худи лаймового цвета и дутом пальто, а также в светло-розовом полупрозрачном кардигане с оборками. Также Клум добавила видео, снятое на фестивале Black Rock City 2022.
"Счастливое 33-летие Билла и Тома", – написала модель.
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Хайди Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Том и Билл Каулитцы – участники немецкой группы Tokio Hotel.