"Венера". 25-летняя Кунаки выставила пятую точку и показала декольте крупным планом

Модель показала фото с друзьями, а также те, на которых запечатлена одна.
Она позировала на фоне серф-бордов, выставив к камере пятую точку в коротких шортах, а также засветила крупным планом декольте и показал фото в купальнике.
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"Венера", – прокомментировала подписчица carminebaldassarreking9.
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).