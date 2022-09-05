"Венера". 25-летняя Кунаки выставила пятую точку и показала декольте крупным планом

Модель показала фото с друзьями, а также те, на которых запечатлена одна.

Она позировала на фоне серф-бордов, выставив к камере пятую точку в коротких шортах, а также засветила крупным планом декольте и показал фото в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina kunakey (@tinakunakey)

"Венера", – прокомментировала подписчица carminebaldassarreking9.