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06 августа, 2021
 
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"От вас по-прежнему перехватывает дыхание". 63-летняя Шэрон Стоун выставила свое фото в купальнике

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Красота вне времени", написала под фото одна из подписчиц Стоун в соцсети
"Красота вне времени", – написала под фото одна из подписчиц Стоун в соцсети
Фото: sharonstone / Instagram

63-летняя американская киноактриса и модель Шэрон Стоун утром 6 августа разместила в Instagram свое фото в серебристом купальнике с глубоким декольте. На снимке она сидит по пояс в воде, в которой плавают десятки белых цветов.

"Как же я люблю Таити", – подписала фото Стоун.

Пост актрисы набрал почти 125 тыс. лайков и 2,5 тыс. комментариев.

"Великолепно", – прокомментировала фото Стоун американскаяий модельер Вера Вонг. Такой же комментарий оставила актриса и модель Лиза Ринна.

"От вас по-прежнему перехватывает дыхание", – признался edusaguin.

"Красота вне времени", – написала heatherdowney_la.

"Похоже, Таити любит вас в ответ. Потрясающе!" – высказалась margaretgiordano.

Контекст:

Шэрон Стоун родилась 10 марта 1958 года в Пенсильвании. Она поступила в институт, но вскоре бросила его, переехала в Европу, где занялась модельной карьерой.

В 1980-м она дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли у Вуди Аллена в фильме "Воспоминания о звездной пыли". 12 лет спустя Стоун стала всемирно известной благодаря съемкам в триллере режиссера Пола Верховена "Основной инстинкт".

В середине 1990-х актриса номинировалась на премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за фильм Мартина Скорсезе "Казино".

Актриса была замужем дважды. Ее первый супруг – продюсер Майкл Гринбург. Они прожили вместе около года и расстались в 1990 году. В 1998 году Стоун вышла замуж за вице-президента и редактора газеты San Francisco Chronicl Фила Бронштейна. В 2004 году пара официально оформила развод.

Сейчас актриса живет вместе с тремя усыновленными детьми и своей матерью.

Теги: купальник, актриса, модель, Шэрон Стоун, фото, декольте
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