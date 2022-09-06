"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото

"Выгуляла свой любимый купальник на Северном море. Морские котики были счастливы. А медузы чуть не сдохли от восторга", – написала она.

Певица позировала, стоя в полный рост внутри пляжной скульптуры геометрических форм.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину Каминская в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой. Во время проживания за границей певица жаловалась, что чувствует себя там чужой. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев. А уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.