Названы победители премии "Эмми 2022"

Церемония вручения премии "Эмми" проводится с 1949 года Фото: depositphotos.com

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.

"Лучший актер в мини-сериале или фильме" –

"Лучший актер в мини-сериале или фильме" –

"Лучший актер в мини-сериале или фильме" –

"Лучший актер в мини-сериале или фильме" –

"Лучшая актриса в мини-сериале или фильме" – Аманда Сейфрид ("Выбыла");

Издание "ГОРДОН" публикует список лауреатов премии в основных категориях. Полный перечень победителей опубликован на сайте премии.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter