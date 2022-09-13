Названы победители премии "Эмми 2022"

Издание "ГОРДОН" публикует список лауреатов премии в основных категориях. Полный перечень победителей опубликован на сайте премии.
Победителями стали:
- "Лучший драматический сериал" – "Наследие";
- "Лучший комедийный сериал" – "Тед Лассо";
- "Лучшая актриса в драматическом сериале" – Зендая ("Эйфория");
- "Лучший актер в драматическом сериале" – Ли Чон Че ("Игра в кальмара");
- "Лучшая актриса в комедийном сериале" – Джин Смарт ("Хитрости");
- "Лучший актер в комедийном сериале" – Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
- "Лучшая актриса в мини-сериале или фильме" – Аманда Сейфрид ("Выбыла");
- "Лучший актер в мини-сериале или фильме" – Майкл Китон ("Ломка");
- "Лучший мини-сериал" – "Белый лотос";
- "Лучший телевизионный фильм" – "Чип и Дейл спешат на помощь".
Контекст:
"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.