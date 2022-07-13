Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
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Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"

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"Эмми" американская телевизионная премия. Церемония проводится с 1949 года
"Эмми" – американская телевизионная премия. Церемония проводится с 1949 года
Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

Американская телевизионная академия назвала номинантов 74-й международной телевизионной премии "Эмми 2022", церемония награждения которой запланирована на 12 сентября.

Издание "ГОРДОН" публикует претендентов на победу в основных номинациях. Полный список опубликован на сайте премии. 

Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Тед Лассо", "Наследники" и "Белый лотос".

В категории "Лучший драматический сериал" претендентами на победу стали:

  • "Лучше позвоните Солу";
  • "Эйфория";
  • "Озарк";
  • "Разрыв";
  • "Игра в кальмара";
  • "Удивительные чудеса";
  • "Наследие";
  • "Желтые жилеты".

В номинации "Лучший комедийный сериал" за первенство будут бороться:

  • "Начальная школа Эбботт";
  • "Барри";
  • "Уменьши свой энтузиазм";
  • "Хитрости";
  • "Удивительная миссис Мэйзел";
  • "Убийства в одном здании";
  • "Тед Лассо";
  • "Чем мы занимаемся в тенях".

Звание "Лучшей актрисы в драматическом сериале" могут получить:

  • Джоди Комер ("Убивая Еву");
  • Лора Линни ("Озарк");
  • Мелани Лински ("Шершни");
  • Сандра О ("Убивая Еву");
  • Риз Уизерспун ("Утреннее шоу");
  • Зендая ("Эйфория").

Лучшим актером в драматическом сериале может стать:

  • Джейсон Бейтман ("Озарк");
  • Брайан Кокс ("Наследие");
  • Ли Чон Че ("Игра в кальмара");
  • Боб Оденкерк ("Лучше позвоните Солу");
  • Адам Скотт ("Наследие");
  • Джереми Стронг ("Наследие").

В номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" представлены:

  • Рейчел Броснан ("Удивительная миссис Мэйзел");
  • Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт");
  • Кейли Куоко ("Бортпроводница");
  • Эль Феннинг ("Большая");
  • Исса Рэй ("Белая ворона");
  • Джин Смарт ("Хитрости").

В категории "Лучший актер в комедийном сериале" заявлены:

  • Дональд Гловер ("Атланта");
  • Билл Гайдер ("Барри");
  • Николас Голт ("Большая");
  • Стив Мартин ("Убийства в одном здании");
  • Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Лучшей актрисой в мини-сериале или фильме могут объявить:

  • Тони Коллетт ("Лестница"):
  • Джулия Гарнер ("Выдуманная Анна");
  • Лили Джеймс ("Пэм и Томми");
  • Сара Полсон ("Импичмент: Американская история преступлений");
  • Маргарет Квелли ("Горничная");
  • Аманда Сейфрид ("Выбыла").

Лучшего актера в мини-сериале или фильме будут выбирать из этого списка:

  • Колин Ферт ("Лестница");
  • Эндрю Гарфилд ("Под знаменем небес");
  • Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни");
  • Майкл Китон ("Ломка");
  • Химеш Патель (Станция одиннадцать);
  • Себастиан Стэн ("Пэм и Томми").

В номинации "Лучший мини-сериал" представлены:

  • "Ломка";
  • "Выбывшая";
  • "Изобретая Анну";
  • "Пэм и Томми";
  • "Белый лотос".

В категории "Лучший телевизионный фильм" за первенство соревнуются:

  • "Чип и Дейл спешат на помощь";
  • "Рэй Донован: Фильм";
  • "Рино 911: Охота на КьюАнон";
  • "Гарри Гафт".
  • "Необыкновенное рождество Зои".
Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.

Теги: фильм, премия Эмми, Зендая
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