Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"

Издание "ГОРДОН" публикует претендентов на победу в основных номинациях. Полный список опубликован на сайте премии.
Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Тед Лассо", "Наследники" и "Белый лотос".
В категории "Лучший драматический сериал" претендентами на победу стали:
- "Лучше позвоните Солу";
- "Эйфория";
- "Озарк";
- "Разрыв";
- "Игра в кальмара";
- "Удивительные чудеса";
- "Наследие";
- "Желтые жилеты".
В номинации "Лучший комедийный сериал" за первенство будут бороться:
- "Начальная школа Эбботт";
- "Барри";
- "Уменьши свой энтузиазм";
- "Хитрости";
- "Удивительная миссис Мэйзел";
- "Убийства в одном здании";
- "Тед Лассо";
- "Чем мы занимаемся в тенях".
Звание "Лучшей актрисы в драматическом сериале" могут получить:
- Джоди Комер ("Убивая Еву");
- Лора Линни ("Озарк");
- Мелани Лински ("Шершни");
- Сандра О ("Убивая Еву");
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу");
- Зендая ("Эйфория").
Лучшим актером в драматическом сериале может стать:
- Джейсон Бейтман ("Озарк");
- Брайан Кокс ("Наследие");
- Ли Чон Че ("Игра в кальмара");
- Боб Оденкерк ("Лучше позвоните Солу");
- Адам Скотт ("Наследие");
- Джереми Стронг ("Наследие").
В номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" представлены:
- Рейчел Броснан ("Удивительная миссис Мэйзел");
- Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт");
- Кейли Куоко ("Бортпроводница");
- Эль Феннинг ("Большая");
- Исса Рэй ("Белая ворона");
- Джин Смарт ("Хитрости").
В категории "Лучший актер в комедийном сериале" заявлены:
- Дональд Гловер ("Атланта");
- Билл Гайдер ("Барри");
- Николас Голт ("Большая");
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании");
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").
Лучшей актрисой в мини-сериале или фильме могут объявить:
- Тони Коллетт ("Лестница"):
- Джулия Гарнер ("Выдуманная Анна");
- Лили Джеймс ("Пэм и Томми");
- Сара Полсон ("Импичмент: Американская история преступлений");
- Маргарет Квелли ("Горничная");
- Аманда Сейфрид ("Выбыла").
Лучшего актера в мини-сериале или фильме будут выбирать из этого списка:
- Колин Ферт ("Лестница");
- Эндрю Гарфилд ("Под знаменем небес");
- Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни");
- Майкл Китон ("Ломка");
- Химеш Патель (Станция одиннадцать);
- Себастиан Стэн ("Пэм и Томми").
В номинации "Лучший мини-сериал" представлены:
- "Ломка";
- "Выбывшая";
- "Изобретая Анну";
- "Пэм и Томми";
- "Белый лотос".
В категории "Лучший телевизионный фильм" за первенство соревнуются:
- "Чип и Дейл спешат на помощь";
- "Рэй Донован: Фильм";
- "Рино 911: Охота на КьюАнон";
- "Гарри Гафт".
- "Необыкновенное рождество Зои".
Контекст:
"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.