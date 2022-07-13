Объявлены номинанты премии "Эмми 2022"

"Эмми" – американская телевизионная премия. Церемония проводится с 1949 года Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

Издание "ГОРДОН" публикует претендентов на победу в основных номинациях. Полный список опубликован на сайте премии.

Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Тед Лассо", "Наследники" и "Белый лотос".

В категории "Лучший драматический сериал" претендентами на победу стали:

"Лучше позвоните Солу";

"Эйфория";

"Озарк";

"Разрыв";

"Игра в кальмара";

"Удивительные чудеса";

"Наследие";

"Желтые жилеты".

В номинации "Лучший комедийный сериал" за первенство будут бороться:

"Начальная школа Эбботт";

"Барри";

"Уменьши свой энтузиазм";

"Хитрости";

"Удивительная миссис Мэйзел";

"Убийства в одном здании";

"Тед Лассо";

"Чем мы занимаемся в тенях".

Звание "Лучшей актрисы в драматическом сериале" могут получить:

Джоди Комер ("Убивая Еву");

Лора Линни ("Озарк");

Мелани Лински ("Шершни");

Сандра О ("Убивая Еву");

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу");

Зендая ("Эйфория").

Лучшим актером в драматическом сериале может стать:

Джейсон Бейтман ("Озарк");

Брайан Кокс ("Наследие");

Ли Чон Че ("Игра в кальмара");

Боб Оденкерк ("Лучше позвоните Солу");

Адам Скотт ("Наследие");

Джереми Стронг ("Наследие").

В номинации "Лучшая актриса в комедийном сериале" представлены:

Рейчел Броснан ("Удивительная миссис Мэйзел");

Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботт");

Кейли Куоко ("Бортпроводница");

Эль Феннинг ("Большая");

Исса Рэй ("Белая ворона");

Джин Смарт ("Хитрости").

В категории "Лучший актер в комедийном сериале" заявлены:

Дональд Гловер ("Атланта");

Билл Гайдер ("Барри");

Николас Голт ("Большая");

Стив Мартин ("Убийства в одном здании");

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании");

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").

Лучшей актрисой в мини-сериале или фильме могут объявить:

Тони Коллетт ("Лестница"):

Джулия Гарнер ("Выдуманная Анна");

Лили Джеймс ("Пэм и Томми");

Сара Полсон ("Импичмент: Американская история преступлений");

Маргарет Квелли ("Горничная");

Аманда Сейфрид ("Выбыла").

Лучшего актера в мини-сериале или фильме будут выбирать из этого списка:

Колин Ферт ("Лестница");

Эндрю Гарфилд ("Под знаменем небес");

Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни");

Майкл Китон ("Ломка");

Химеш Патель (Станция одиннадцать);

Себастиан Стэн ("Пэм и Томми").

В номинации "Лучший мини-сериал" представлены:

"Ломка";

"Выбывшая";

"Изобретая Анну";

"Пэм и Томми";

"Белый лотос".

В категории "Лучший телевизионный фильм" за первенство соревнуются:

"Чип и Дейл спешат на помощь";

"Рэй Донован: Фильм";

"Рино 911: Охота на КьюАнон";

"Гарри Гафт".

"Необыкновенное рождество Зои".