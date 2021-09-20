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20 сентября, 2021
 
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Красная дорожка "Эмми 2021": Уинслетт засветила декольте, Зета-Джонс – бедра

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Зета-Джонс посетила "Эмми 2021" в платье с открытыми плечами и высоким вырезом
Зета-Джонс посетила "Эмми 2021" в платье с открытыми плечами и высоким вырезом
Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

19 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии "Эмми", сообщается на сайте Американской телевизионной академии. Издание "ГОРДОН" составило фотоподборку образов знаменитостей, которые появились на красной дороже мероприятия.

Получившая награду в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" британская актриса Кейт Уинслетт приехала на церемонию награждения в черном длинном платье с глубоким декольте. Наряд для актрисы создал итальянский модный дом Джорджио Армани, пишет таблоид TMZ.

https://www.facebook.com/televisionacad/posts/10158418388663193

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на красной дороже в темно-бордовом платье без бретелек со шлейфом и высоким разрезом, обнажающим бедро.

Свой образ она завершила темно-красными туфлями на каблуке и серебряным ожерельем. Актриса посетила церемонию вместе со своим мужем, американским актером Майклом Дугласом.

https://www.facebook.com/televisionacad/posts/10158418401353193

Американская актриса Николь Байер выбрала для мероприятия сиреневое пышное платье с открытыми плечами. Дизайнером наряда является американский модельер Кристиан Сириано, пишет TMZ.

https://www.facebook.com/televisionacad/photos/a.10158418222703193/10158418257228193/?type=3

Американская актриса Анджела Бассетт выбрала для мероприятия черное платье с ярко-розовым декором от канадского бренда Greta Constantine, отмечает TMZ.

https://www.facebook.com/televisionacad/posts/10158418419498193

Американская актриса Керри Вашингтон прошлась по красной дорожке церемонии в платье Etro, дополнив образ украшениями от De Beers.

https://www.facebook.com/televisionacad/photos/a.10158418222703193/10158418412778193/?type=3

Американский актер Билли Портер посетил церемонию в черном костюме c объемными рукавами от Ashi Studio, отмечает таблоид TMZ.

https://www.facebook.com/televisionacad/photos/a.10158418222703193/10158418333548193/?type=3

Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. 

Список лауреатов премии "Эмми 2021" можно посмотреть здесь.

Теги: премия Эмми, Кейт Уинслетт, мода и красота, Кэтрин Зета-Джонс, Джорджио Армани
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