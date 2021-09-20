Красная дорожка "Эмми 2021": Уинслетт засветила декольте, Зета-Джонс – бедра

Получившая награду в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" британская актриса Кейт Уинслетт приехала на церемонию награждения в черном длинном платье с глубоким декольте. Наряд для актрисы создал итальянский модный дом Джорджио Армани, пишет таблоид TMZ.
Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на красной дороже в темно-бордовом платье без бретелек со шлейфом и высоким разрезом, обнажающим бедро.
Свой образ она завершила темно-красными туфлями на каблуке и серебряным ожерельем. Актриса посетила церемонию вместе со своим мужем, американским актером Майклом Дугласом.
Американская актриса Николь Байер выбрала для мероприятия сиреневое пышное платье с открытыми плечами. Дизайнером наряда является американский модельер Кристиан Сириано, пишет TMZ.
Американская актриса Анджела Бассетт выбрала для мероприятия черное платье с ярко-розовым декором от канадского бренда Greta Constantine, отмечает TMZ.
Американская актриса Керри Вашингтон прошлась по красной дорожке церемонии в платье Etro, дополнив образ украшениями от De Beers.
Американский актер Билли Портер посетил церемонию в черном костюме c объемными рукавами от Ashi Studio, отмечает таблоид TMZ.
"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.
Список лауреатов премии "Эмми 2021" можно посмотреть здесь.