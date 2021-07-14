Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"

Лидером по количеству номинаций стали исторический драматический сериал "Корона" производства Netflix и сериал "Мандалорец", снятый для стримингового сервиса Disney+. Они заявлены в 24 номинациях.
Скандальное интервью американской журналистки Опры Уинфри с проживающим в США британским принцем Гарри и его женой Меган номинировано на премию в категории "Выдающийся документальный или специальный выпуск".
В категории "Лучший драматический сериал" среди номинантов указаны:
За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться:
На лучшую мужскую роль в драматическом сериале претендуют:
В категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" заявлены:
В номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" представлены:
За награду в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" будут бороться:
"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.