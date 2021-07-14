Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
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Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"

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Церемония вручения премии "Эмми" запланирована на 19 сентября
Церемония вручения премии "Эмми" запланирована на 19 сентября
Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

Американская телевизионная академия объявила номинантов премии "Эмми", 73-я церемония вручения которой состоится 19 сентября 2021 года. Полный список претендентов обнародован на официальном сайте премии.

Лидером по количеству номинаций стали исторический драматический сериал "Корона" производства Netflix и сериал "Мандалорец", снятый для стримингового сервиса Disney+. Они заявлены в 24 номинациях. 

Скандальное интервью американской журналистки Опры Уинфри с проживающим в США британским принцем Гарри и его женой Меган номинировано на премию в категории "Выдающийся документальный или специальный выпуск".

В категории "Лучший драматический сериал" среди номинантов указаны:

  • "Бриджертоны";
  • "Страна Лавкрафта";
  • "Пацаны";
  • "Корона";
  • "Рассказ служанки";
  • "Мандалорец";
  • "Поза";
  • "Это мы".

За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться:

  • "Черная комедия";
  • "Кобра Кай";
  • "Эмили в Париже";
  • "Хитрости";
  • "Бортпроводница";
  • "Метод Комински";
  • "4лен";
  • "Тед Лассо".

На лучшую мужскую роль в драматическом сериале претендуют:

  • Стерлинг К. Браун ("Это мы");
  • Джонатан Мэйджерс ("Страна Лавкрафта");
  • Джош О’Коннор ("Корона");
  • Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны");
  • Билли Портер ("Поза");
  • Мэттью Риз ("Перри Мейсон").

В категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" заявлены:

  • Узо Адуба ("Пациенты");
  • Оливия Колман ("Корона");
  • Эмма Коррин ("Корона");
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
  • ЭмДжей Родригес ("Поза");
  • Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

В номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" представлены:

  • Энтони Андерсон ("Черная комедия");
  • Майкл Дуглас ("Метод Комински");
  • Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие");
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
  • Кенан Томпсон ("Шоу Кенана").

За награду в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" будут бороться:

  • Эйди Брайант ("Выскочка");
  • Кейли Куоко ("Бортпроводница");
  • Эллисон Дженни ("Мамаша");
  • Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия");
  • Джин Смарт ("Хитрости").
https://www.facebook.com/televisionacad/posts/10158301931698193

Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.

Теги: США, Опра Уинфри, принц Гарри, скандал, премия Эмми, Билли Портер, церемония
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