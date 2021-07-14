Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"

Лидером по количеству номинаций стали исторический драматический сериал "Корона" производства Netflix и сериал "Мандалорец", снятый для стримингового сервиса Disney+. Они заявлены в 24 номинациях.

Скандальное интервью американской журналистки Опры Уинфри с проживающим в США британским принцем Гарри и его женой Меган номинировано на премию в категории "Выдающийся документальный или специальный выпуск".

В категории "Лучший драматический сериал" среди номинантов указаны:

"Бриджертоны";

"Страна Лавкрафта";

"Пацаны";

"Корона";

"Рассказ служанки";

"Мандалорец";

"Поза";

"Это мы".

За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться:

"Черная комедия";

"Кобра Кай";

"Эмили в Париже";

"Хитрости";

"Бортпроводница";

"Метод Комински";

"4лен";

"Тед Лассо".

На лучшую мужскую роль в драматическом сериале претендуют:

Стерлинг К. Браун ("Это мы");

Джонатан Мэйджерс ("Страна Лавкрафта");

Джош О’Коннор ("Корона");

Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны");

Билли Портер ("Поза");

Мэттью Риз ("Перри Мейсон").

В категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" заявлены:

Узо Адуба ("Пациенты");

Оливия Колман ("Корона");

Эмма Коррин ("Корона");

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");

ЭмДжей Родригес ("Поза");

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта").

В номинации "Лучшая мужская роль в комедийном сериале" представлены:

Энтони Андерсон ("Черная комедия");

Майкл Дуглас ("Метод Комински");

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие");

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");

Кенан Томпсон ("Шоу Кенана").

За награду в категории "Лучшая женская роль в комедийном сериале" будут бороться:

Эйди Брайант ("Выскочка");

Кейли Куоко ("Бортпроводница");

Эллисон Дженни ("Мамаша");

Трэйси Эллис Росс ("Черная комедия");

Джин Смарт ("Хитрости").