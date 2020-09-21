Названы победители премии "Эмми 2020"

72-я церемония награждения "Эмми" состоялась 20 сентября в онлайн-формате.

Американская телевизионная академия 20 сентября объявила победителей 72-й премии "Эмми". Трансляция церемонии проходила в онлайн-формате на странице Американской телеакадемии в Twitter. Ведущим церемонии стал американский комик Джимми Киммел.

Лауреатом премии в категории "Лучший комедийный сериал" был объявлен канадский ситком "Шиттс Крик".

Награды в категории "Лучший комедийный актер" и "Лучшая комедийная актриса" получили исполнители главных ролей в этом сериале комик Юджин Леви и актриса и сценаристка Кэтрин О'Хара.

В категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" победила американская актриса Зендая, сыгравшая 17-летнюю наркоманку в сериале "Эйфория".

В номинации "Лучший драматический актер" награду получил американский актер Джереми Стронг, исполнивший в сериале "Наследники" одну из главных ролей. Сам проект одержал победу в категории "Лучший драматический сериал".

Триумфаторами "Эмми" в минувшем году стали сериалы "Игра престолов", "Чернобыль" и "Удивительная миссис Мейзел".

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.