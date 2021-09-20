Бульвар Шоубиз
 
20 сентября, 2021
 
Новости

"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"

Сериал "Корона" победил в 11 номинациях премии "Эмми"
Сериал "Корона" победил в 11 номинациях премии "Эмми"
Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

Американская телевизионная академия 19 сентября объявила лауреатов 73-й премии "Эмми". Об этом сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия. Церемония проходила в Лос-Анджелесе и транслировалась в эфире CBS Television Network.

Триумфатором премии стал сериал "Корона" – он получил статуэтку в номинации "Лучший драматический сериал", наградами отмечены исполнители главных ролей в сериале – британский актер Джош О'Коннор (принц Чарльз) и британская актриса Оливия Колман (Елизавета II).

Сыгравшие роли премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и принца Филиппа американская актриса Джиллиан Андерсон и британский актер Тобайас Мензис признаны лучшими актерами второго плана в этом драматическом сериале.

Также лауреатами "Эмми" стали сценарист сериала Питер Морган и режиссер Джессика Хоббс. Всего сериал победил в 11 номинациях.

https://www.facebook.com/TheCrownNetflix/posts/2753959934901125

В номинации "Лучший комедийный сериал" победу одержал "Тед Лассо"  (Apple TV).

Лучшим актером комедийного сериала признан американский актер Джейсон Судейкис ("Тед Лассо"), а лучшей комедийной актрисой стала американская артистка Джин Смарт ("Хитрости").

В категориях "Лучший комедийный актер второго плана" и "Лучшая комедийная актриса второго плана" награды получили исполнители ролей в сериале "Тед Лассо" британский актер Бретт Голдстейн и британская актриса Ханна Уэддингем.

В категории "Лучший мини-сериал" лауреатом премии стал "Ход королевы" (Netflix). Сериал также получил награды за лучшую режиссуру, лучший актерский состав и лучшие костюмы.

В категории "Лучшая женская роль в мини-сериале" награду получила британская актриса Кейт Уинслет за роль в детективной драме "Мейр из Исттауна".

https://www.facebook.com/televisionacad/videos/392384149169283/

Мужскую награду в аналогичной номинации завоевал шотландский актер Юэн Макгрегор, сыгравший в сериале "Холстон".

Сериал "Рассказ служанки" (проект Hulu) был номинирован в общей сложности на 21 награду и не выиграл ни одной, установив таким образом антирекорд.

Полный список победителей опубликован на сайте премии.

Контекст:

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. 

В 2020 году церемония награждения проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Теги: Netflix, премия Эмми, Кейт Уинслетт, сериал "Корона"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
  Легенда научной фантастики – снова на большом экране. Обзор фильма "Дюна"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
  Режиссер Быков: В фильме "Дурак" есть цитата: "Мы живем, как свиньи, и дохнем, как свиньи, потому что мы друг другу никто". Это ощущение и рождает абсолютный произвол системы
Дмитрий ГОРДОН
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мамочка в трауре, оделась в черное", "Что на голове у Аллы?" В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри
"Мамочка в трауре, оделась в черное", "Что на голове у Аллы?" В сети обсуждают наряд Пугачевой на дне рождения у Лизы и Гарри
"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"
"Корона", "Тед Лассо", Ход королевы". Названы победители премии "Эмми"
"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу
"Крутейший сюжет. Не оторветесь". Журналистка Наташа Влащенко презентовала новую книгу
"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей
"Мы пытались, но…" Фагот объяснил, почему у них с возлюбленной Ольгой Навроцкой нет детей
Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине
Лолита Милявская объяснила, почему "приобретает музыку" только в Украине
"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности
"Вижу, сколько артистов, представителей ЛГБТ, молчат". Melovin объяснил, зачем публично признался в бисексуальности
"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой
"Люблю вас, особенно бабку". Орбакайте показала фото с Пугачевой, сыном Никитой и невесткой Аленой
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Сводишь с ума!", "Эх, Надька, такое тельце испохабить татуировками". Дорофеева засветила обнаженные бедра
"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара
"Жесть", "Я в шоке". После третьего эфира "Танцы со звездами" покинула еще одна пара
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Я сохранила все обручальные кольца, когда-нибудь пойдут на зубы". Милявская рассказала о своих пяти браках
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Какое это счастье", "Очень трогательно". Осадчая и Горбунов показали младшего сына, которому исполнился месяц
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Копия папы", "Благослови вас бог, мистер Хуссейн!" Звезда "Великолепного века" Узерли показала своего отца
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Косишь под Кардашян?" Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в "плагиате". Фотодоказательства
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Чудо нежное", "Мамина копия". Подкопаева показала американского мужа и младшую дочь, которой исполнилось два года
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
"Днище!", "Вульгарщина", "Настя не просыхает". Волочкова подержалась за "мужское достоинство" Джигуры. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS