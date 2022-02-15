"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео

Премьера мультфильма о спасателях Чипе и Дейле состоялась в 1989 году Скриншот: disneyplus / Instagram

"Спасать мир необходимо вдвоем", – говорится в описании ролика.

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"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла. Совершенно новый, оригинальный фильм, основанный на уже существующей интеллектуальной собственности, принадлежащей Disney, будет показан 20 мая", – отмечается в новой публикации.

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