"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла". Вышел первый трейлер фильма о приключениях знаменитых бурундуков. Видео

"Спасать мир необходимо вдвоем", – говорится в описании ролика.
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"Это не перезагрузка. Это возвращение Чипа и Дейла. Совершенно новый, оригинальный фильм, основанный на уже существующей интеллектуальной собственности, принадлежащей Disney, будет показан 20 мая", – отмечается в новой публикации.
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Премьера американского мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь" состоялась в 1989 году на канале The Disney Channel. Главными героями мультфильма являются бурундуки Чип и Дейл, а также их друзья: мыши Гаечка и Рокфор и муха Вжик. Герои мультфильма называют себя командой спасателей.