  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео

В трейлере показаны актеры Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Иэн Харт (профессор Квиррелл и голос Волан-де-Морта) и Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж).
Они делятся друг с другом воспоминаниями о том, как снимались предыдущие серии и какие между ними были отношения на съемочной площадке.
"Когда наступают трудные времена, есть Гарри Поттер, который каким-то способом делает жизнь более насыщенной", – говорится Уотсон.
HBO Max анонсировал премьеру "Возвращение в Хогвартс" в ноябре 2021 года. Спецэпизод посвящен 20-летию со дня премьеры первого фильма о Гарри Поттере. Премьера картины состоится 1 января 2022 года.