  Вышел первый трейлер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео

В трейлере в кадре появляются Рэдклифф, Уотсон и Гринт Фото: daniel9340 / Instagram

В трейлере показаны актеры Дэниэл Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер), Руперт Гринт (Рон Уизли), Иэн Харт (профессор Квиррелл и голос Волан-де-Морта) и Хелена Бонем Картер (Беллатриса Лестрейндж).

Они делятся друг с другом воспоминаниями о том, как снимались предыдущие серии и какие между ними были отношения на съемочной площадке.

"Когда наступают трудные времена, есть Гарри Поттер, который каким-то способом делает жизнь более насыщенной", – говорится Уотсон.

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Видео: HBO Max / YouTube