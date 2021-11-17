"Легендарный состав возвращается". HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс"

Дэниел Рэдклифф (в центре), Руперт Гринт (слева) и Эмма Уотсон снялись в спецэпизоде о приключениях Гарри Поттера Фото: daniel9340 / Instagram

"Впервые легендарный состав возвращается туда, где началась магия. 20-летие Гарри Поттера: новогодняя трансляция, только на HBO Max. Скоро выйдет международный релиз", – говорится в публикации.

For the first time ever, the legendary cast returns to where the magic started. Harry Potter 20th Anniversary: #ReturnToHogwarts, streaming New Year’s Day, only on HBO Max. International release coming soon. pic.twitter.com/53bHAf0WTY — HBO Max (@hbomax) November 16, 2021

Издание Variety пишет, что HBO обещает в новом фильме "глубинные интервью" с актерами и другими создателями фильма о Гарри Поттере, благодаря которым будет показана "качественная ретроспектива".

Известно, что в новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других.