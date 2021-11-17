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17 ноября, 2021
 
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"Легендарный состав возвращается". HBO Max анонсировал новогоднюю премьеру спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс"

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Дэниел Рэдклифф (в центре), Руперт Гринт (слева) и Эмма Уотсон снялись в спецэпизоде о приключениях Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф (в центре), Руперт Гринт (слева) и Эмма Уотсон снялись в спецэпизоде о приключениях Гарри Поттера
Фото: daniel9340 / Instagram

Стриминговая платформа HBO Max 16 ноября в Twitter анонсировал премьеру специального эпизода под названием "Возвращение в Хогвартс", посвященного 20-летию со дня премьеры первого фильма о Гарри Поттере.

"Впервые легендарный состав возвращается туда, где началась магия. 20-летие Гарри Поттера: новогодняя трансляция, только на HBO Max. Скоро выйдет международный релиз", – говорится в публикации.

Издание Variety пишет, что HBO обещает в новом фильме "глубинные интервью" с актерами и другими создателями фильма о Гарри Поттере, благодаря которым будет показана "качественная ретроспектива".

Известно, что в новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других. 

Контекст:

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety. 

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.

В январе 2021 года стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и HBO намерены снять сериал по мотивам повести о приключениях Гарри Поттера.

Теги: Новый год, кино, Гарри Поттер, Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт
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