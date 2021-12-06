  Вышел первый тизер спецэпизода о Гарри Поттере "Возвращение в Хогвартс". Видео

В коротком тизере показано, как герои получают приглашение снова посетить Хогвартс. Судя по титрам, в новом фильме зрители увидят Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эмму Уотсон, Хелену Бонэм Картер, Робби Колтрейна, Ральфа Файнса, Гэри Олдмана и других.

Премьера картины запланирована на 1 января 2022 года.

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Контекст:

Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые, начиная с 2007 года, были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру, отмечает Variety.

В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.

В январе 2021 года стало известно, что американская киностудия Warner Bros. и HBO намерены снять сериал по мотивам повести о приключениях Гарри Поттера.