Барак Обама стал лауреатом "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик" за сериал о национальных парках

Пятисерийное шоу о национальных парках США, Индонезии, Кении, Чили и других стран было создано продюсерской компанией Барака и Мишель Обам Higher Ground.

Награждение лауреатов 74-й церемонии премии "Эмми" в основных категориях состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Номинантов на премию телеакадемия объявила в середине июля. Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Тед Лассо", "Наследники" и "Белый лотос".

Контекст:

Барак Обама стал вторым американским президентом, награжденным "Эмми". В 1956 году лауреатом премии стал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, отмечает The Guardian.

В 2008 году Обама получил "Грэмми" за аудиокниги к своим мемуарам "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды". На тот момент он был в статусе кандидата в президенты США.

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.