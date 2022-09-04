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06 сентября, 2022
 
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Барак Обама стал лауреатом "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик" за сериал о национальных парках

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Барак Обама стал вторым американским президентом, награжденным "Эмми"
Барак Обама стал вторым американским президентом, награжденным "Эмми"
Фото: ЕРА

Бывший американский президент Барак Обама стал лауреатом премии "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик" за документальный сериал Our Great National Parks ("Наши великие национальные парки"), премьера которого состоялась на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщается на сайте Американской телевизионной академии. Награждение состоялось во время церемонии Emmys Creative Arts 3 сентября.

Пятисерийное шоу о национальных парках США, Индонезии, Кении, Чили и других стран было создано продюсерской компанией Барака и Мишель Обам Higher Ground.

Награждение лауреатов 74-й церемонии премии "Эмми" в основных категориях состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Номинантов на премию телеакадемия объявила в середине июля. Лидерами по количеству номинаций стали сериалы "Тед Лассо", "Наследники" и "Белый лотос".

Контекст:

Барак Обама стал вторым американским президентом, награжденным "Эмми". В 1956 году лауреатом премии стал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, отмечает The Guardian.

В 2008 году Обама получил "Грэмми" за аудиокниги к своим мемуарам "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды". На тот момент он был в статусе кандидата в президенты США.

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.

Теги: Барак Обама, премия Эмми, президент, Грэмми
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