17-летняя дочь Хайди Клум обнажила пышную грудь во время фотосессии

Вместо подписи к публикации Клум оставила эмодзи "сердце" фиолетового цвета.

"Исключительно красивая", – написал пользователь armani_x_____mcmlxxv.

"Дочь вся в маму", – отметила elahehtaraghi.

"Ей достались некоторые бонусы от мамы", – прокомментировал jonny_ccc.

Контекст:

Лени Олуми Клум родилась 4 мая 2004 года в Нью-Йорке. В 16 лет она вместе с мамой снялась для обложки немецкого Vogue. В августе 2021 года Лени приняла участие в показе Dolce&Gabbana в Венеции. Это стало ее первым профессиональным дефиле.

В сентябре 2021 года дочь Клум вышла на подиум в Берлине в рамках Недели моды, которую провел немецкий ретейлер About You. На этом показе она работала не только моделью, но и дебютировала как дизайнер, представив свою первую коллаборацию.