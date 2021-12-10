Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
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48-летняя Хайди Клум засветила роскошную грудь в расстегнутом пиджаке

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Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая супермодель Хайди Клум 10 декабря разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в черном брючном костюме с цветочным принтом, пиджак которого был полностью расстегнут. На снимках она демонстрирует грудь в серебристом бюстгальтере.

В подписи к публикации Клум отметила автора ее наряда – дизайнера Алекса Перри.

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Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четырех детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.

Теги: модель, Хайди Клум, дизайнер, грудь, бюстгальтер
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